UCID diz que aprovação da matéria sobre contenção de despesas com deslocações é para financiar campanha – c/vídeo

10/12/2020 23:22 - Modificado em 10/12/2020 23:22

O deputado da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, UCID, na sua declaração de voto, no debate na especialidade do Orçamento do Estado de 2021, do artigo 5º sobre “Contenção de despesas com deslocações” que o voto contra do seu partido, não quer dizer que são contra a contenção de despesas e que o artigo é apenas figurativo.

João Santos Luís, diz que o MPD quer passar a ideia de que a oposição não quer que membros do governo viagem a serviço, mas relembra que se assistiu durante as últimas eleições autárquicas vários membros do governo a viajar por todo o país a fazer campanha com “pompa e circunstância”.