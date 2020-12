PAICV pede ao governo mais transparência nas questões de viagens de Estado – c/vídeo

10/12/2020 23:12 - Modificado em 10/12/2020 23:12

José Maria Gomes da Veiga, deputado da bancada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), diz que votaram a favor do artigo sobre “Contenção de despesas com deslocações”, embora o partido tenha reservas. Isso porque “ somos contra a utilização perniciosa de todas as oportunidades deste governo tem para fazer as suas viagens à custa do dinheiro público”.