MPD acusa PAICV e UCID de confinar o Governo e não o deixar trabalhar – c/vídeo

10/12/2020 23:08 - Modificado em 10/12/2020 23:08

O deputado do Movimento para a Democracia (MPD, poder) Miguel Monteiro ripostou questionando os partidos da oposição, se as pessoas do governo, não podem deslocar-se em serviço. “Os membros do Ministério Público, do Tribunal Constitucional, da Assembleia Nacional, da Comissão Nacional das Eleições e do Ministério de Saúde”, entre outros elencou Monteiro, que considera normal viajarem para poderem trabalhar.