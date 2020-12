Novos vereadores em São Vicente e pastas propostas na primeira reunião da CMSV

10/12/2020 22:35 - Modificado em 10/12/2020 22:51

A votação nas eleições municipais em São Vicente definiu os 9 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de São Vicente.

O MpD venceu as eleições de 25 de outubro em São Vicente e conseguiu quatro mandatos. A UCID elegeu três vereadores e o PAICV dois.

Conforme documento disponibilizado por António Monteiro esta quinta-feira, foram estas as propostas de atribuição de pelouros, feita pelo presidente Augusto Neves.

Augusto Neves (MpD): Finanças, Actividades Económicas, Planeamento Estratégico, Urbanismo, Ordenamento e Gestão do Território, Proteção Civil e Fiscalização e Segurança;

Samara Sousa (MpD): Cultura, Turismo, Desporto e Juventude, Espaços Culturais Municipais, Bibliotecas, Arquivos e Museus, Protocolo, Comunicação e Imagem;

Rodrigo Rendall (MpD): Ação Social e Desenvolvimento Local, Promoção da Habitabilidade e Equipamentos Sociais, Infância e Proteção de Menores, Modernização Administrativa e TIC, Gestão Patrimonial e Contratação Pública;

José Carlos da Luz (MpD): Ambiente, Saneamento e Abastecimento, Solos e Informação Geográfica, Cadastro e Toponímia Municipal, Espaços Verdes e Jardins, Desenvolvimento Rural e Política Animal, Cemitério e Gestão Cemiterial;

António Monteiro (UCID): Transporte e Equipamentos, Gestão e Manutenção da Frota e Oficinas, Energias, Iluminação Pública e Tecnologia, Segurança Rodoviária;

Albertino Graça (PAICV): Relações Externas e Cooperação, Promoção, Desenvolvimento Económico e Sustentabilidade, Empreendedorismo, Empregabilidade e Apoio ao Investidor;

Celeste da Paz (PAICV): Educação, Estudos e Projectos, Formação Profissional, Igualdade de Género;

Neusa Sança (UCID): Actividades do Mar, Mercados Municipais, Feiras e Actividades Lúdicas;

Anilton Andrade (UCID) – sem exercício de funções, mas com competências nas seguintes áreas: Saúde, Bem-Estar e Higiene Urbana, Relação com o Munícipe e Defesa do Consumidor, Associativismo, Cidadania e Participação.