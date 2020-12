Com 15 recuperados esta quinta-feira a ilha de São Vicente passa a ter 49 casos ativos

A ilha de São Vicente teve esta quinta-feira mais 15 recuperados baixando para 49 o número de doentes infetados com o Covid-19 na ilha.

O Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde informou que a nível nacional 76 pessoas foram dadas como recuperadas.

Distribuídas pela cidade da Praia (5), Ribeira Grande de Santiago (2), São Lourenço dos Órgãos (2), São Filipe (25), Mosteiros (7), Santa Catarina do Fogo (3), Porto Novo (16), São Vicente (15) e Sal (1).

No número de recuperados o destaque vai para a ilha do Sal e para o município de São Lourenço dos Órgãos que já não têm nenhum caso ativo, juntando-se assim à ilha do Maio, São Nicolau e São Salvador do Mundo.