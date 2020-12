Governo volta a prorrogar período de “Lay-Off’ em janeiro

10/12/2020 14:59 - Modificado em 10/12/2020 14:59

O governo cabo-verdiano vai avançar para o quarto período de “Lay-Off’ em janeiro. A decisão foi anunciada hoje no parlamento pelo vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia que o regime de “Lay-off’ adotado para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19, que termina em 31 de dezembro.

“E seguramente no quarto período, em que vamos entrar agora, o número será muito menor, porque as empresas continuam a desconfinar e é evidente que haverá menos necessidade de utilizarmos o recurso ao “Lay-Off”, afirmou Olavo Correia, durante a discussão na especialidade, na Assembleia Nacional.

Com esta medida governamental, aplicada para mitigar os efeitos da crise económica provocada pela pandemia de covid-19, os trabalhadores recebem 70% do seu salário bruto, que é pago em partes iguais pela entidade empregadora e pelo Estado, através do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

“O Estado vai ter de continuar a suportá-las precisamente para evitar que venhamos a ter desemprego e desemprego em massa. Portanto, esse apoio do Estado de Cabo Verde vai ser continuado enquanto perdurar esta pandemia e enquanto verificarmos que algumas empresas estão a ser altamente impactadas”, apontou o governante.

Olavo Correia reconheceu a pressão destas medidas mitigadoras da crise económica sobre as contas do INPS, mas garantiu que “não está em causa a sustentabilidade” do sistema de segurança social, garantindo que no futuro, “se for necessário”, será feita uma injeção financeira naquele instituto público.