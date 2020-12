CNDHC e Observatório Cidadania Ativa assinalam Dia Internacional dos Direitos Humanos com Conversa Aberta com a Sociedade Civil

9/12/2020 23:20 - Modificado em 9/12/2020 23:20

“Os Direitos Humanos em tempos de pandemia” é o tema da Conversa Aberta que a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) e o Observatório Cidadania Ativa promovem, em parceria com o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, esta quinta-feira, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, pelas 9 horas, através da plataforma Zoom.

A iniciativa, que segundo a comissão, foram convidadas organizações não governamentais de todo o país, tem como objetivo principal promover um debate sobre o trabalho, a experiência e os desafios enfrentados pela sociedade civil no âmbito da pandemia da Covid-19.

“Pretende-se promover uma reflexão sobre o impacto da pandemia nos diferentes grupos sociais e nas diferentes ilhas ou comunidades”.

A CNDHC diz ainda que assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos com outras atividades.

O ato de abertura do evento contará com as intervenções da Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Freitas, do Presidente do Observatório Cidadania Ativa, Orlando Lima e da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça.

Recorde-se que o Dia Internacional dos Direitos Humanos assinala a data de aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. O documento define os 30 direitos básicos de todos os seres humanos em todos os lugares, independentemente de qualquer condição e está traduzido em mais de 500 línguas.