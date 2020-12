Covid-19: Cabo Verde é o terceiro país lusófono em África com mais casos

9/12/2020 23:09 - Modificado em 9/12/2020 23:09

Cabo Verde com 109 mortos e 11.192 casos é o terceiro país lusófono com mais casos de covid-19 em África, onde há 53.856 mortos confirmados em mais de 2,2 milhões de infetados em 55 países, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola é dos países lusófonos o que lidera a lista com um registo de 354 óbitos e 15.648 casos, seguindo-se Moçambique (133 mortos e 16.244 casos), Cabo Verde (109 mortos em 11.192 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.444 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.002 casos).