Fernando Elísio Freire junta ministério da Família e Inclusão Social a outras pastas

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, deu posse hoje ao ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, e ao ministro da Educação, Amadeu Cruz, que assumem as pastas anteriormente pertencentes à ex- ministra Maritza Rosabal.

O novo ministro da Inclusão Social e da Família, Fernando Elísio Freire, já era ministro de Estado, do Desporto e porta-voz do Conselho de Ministros, assume agora a tutela de mais uma pasta.

A cerimónia de tomada de posse dos novos ministros que vão tutelar as áreas que eram geridas pela ex-ministra da Educação, Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, que recentemente pediu a demissão do Governo, alegando questões pessoais, foi assistida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Executivo, que considerou o acto como um “pequeno arranjo governamental” mostrou “total confiança” no ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que assume a pasta da Família e Inclusão Social, e do anterior secretário de Estado para a Educação, Amadeu Cruz, que assume o sector da Educação.

“Ele aguenta-se bem, ele já tem a Juventude e Desporto e faz todo sentido este enquadramento com a Família e Inclusão Social, tem um secretário de Estado, portanto, em termos da coordenação política da actividade de dinamização desses sectores, está bem entregue” afirmou Ulisses Correia e Silva, quando abordava a quantidade de pastas assumidas por Fernando Elísio Freire.

Questionado se a quatro meses das eleições legislativas faz sentido um reajuste do elenco governamental, o chefe do Executivo afirmou que faz sempre sentido, porque, justificou, a governação faz-se até ao último dia do mandato e que aquilo que terá que ser feito será feito em qualquer área, realçando que a governação não poder estar condicionada a períodos pré-eleitorais, pelo que a acção governativa não pode ser suspensa.

Quanto às críticas ao desempenho da ex-ministra da Educação, Maritza Rosabal, disse que o Governo avalia “positivamente” o desempenho da mesma, particularmente nas reformas do sector educativo, salientando que essa medida será um legado que deixará para referida área.

Por seu lado, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, mostrou-se grato pela nomeação, salientando que assumir o sector educativo será um novo desafio, mas que é uma pasta que conhece por ter desempenhado as funções de secretário de Estado.

Por seu turno, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que assume a pasta da Família e Inclusão Social, disse que se sente “motivado” para encarar este novo desafio de “cuidar das famílias cabo-verdianas”, principalmente neste momento de crise causada pela pandemia da covid-19.

