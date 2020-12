Embaixada da CEDEAO em Cabo Verde entrega equipamentos informáticos ao Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros

8/12/2020 22:48 - Modificado em 8/12/2020 22:48

O recente instituído Escritório do Embaixador da CEDEAO em Cabo Verde, entrega esta quarta-feira equipamentos informáticos ao Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPC), que terá lugar na sede do Serviço (antigo Aeródromo Francisco Mendes).

Esta doação está enquadrada no Programa de Reforço de Competências na Redução de Riscos de Catástrofes nos seus 15 Estados-Membros, e conforme comunicado da embaixada da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a organização encontra-se fortemente engajada no sentido de prestar ajuda técnica e material, com o intuito de promover a capacidade de resposta dos serviços nacionais de proteção civil.

“É neste contexto que a Comissão da CEDEAO tem procurado junto dos seus parceiros, formas e alternativas no sentido de prestar a assistência necessária no âmbito de redução de riscos e catástrofes e recebeu uma subvenção da União Europeia para apoiar as Comunidades Económicas Regionais Africanas” lê-se no comunicado.

O ato a ser presidido pelo embaixador Samuel Lapmtey, numa altura especialmente sensível e necessária, devido à crise pandémica mundial da COVID-19.

O referido Programa, conforme a mesma fonte “abarca eixos estratégicos considerados prioritários para a região, como o reforço da Capacidade de Planeamento, Coordenação e Assessoria Política de Redução de Riscos de Catástrofes”.

E que a Comissãoda CEDEAO, como beneficiária deste apoio, assinou um acordo de subvenção com o Banco Mundial que é a entidade gestora, para implementar o Programa na região.

Dada a importância e relevância do reforço da capacidade nacional para melhorar a tomada de decisões com conhecimento de risco e planeamento, a Comissão da CEDEAO, em colaboração com o Banco Mundial e em estreita consulta com o Governo de Cabo Verde, reservou parte dos fundos para a aquisição e fornecimento de equipamento informático e software.

Tais equipamentos tem a finalidade de incrementar a capacidade operacional do SNPC para a recolha de dados e operações de emergência.