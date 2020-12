PM garante para breve o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19

8/12/2020 16:45 - Modificado em 8/12/2020 16:45

Esta garantia foi dado pelo chefe do executivo, que disse que o governo já criou uma comissão que será apresentada também em breve pela Direção Nacional de Saúde, com todos “os parâmetros definidos a nível técnico, nomeadamente a escolha e definição do tipo de vacina, incluindo os grupos prioritários e todo o processo de calendarização e cronograma da campanha de vacinação”.

E que neste momento, assegura Ulisses Correia e Silva, segue o processo de seleção dos vários tipos de vacina que existem no mercado, para escolher aquela que está de acordo com as nossas necessidades e especificidades.

“Estamos a mobilizar mais recursos financeiros, além dos 5 milhões de dólares já adquiridos do Banco Mundial”, reforça.

Portanto, Ulisses Correia e Silva destaca que esta vai ser “uma porta de esperança para todos, mas não podemos desarmar e desproteger” e que enquanto se aguarda por este momento, apela a população a continuar a proteger, a respeitar as normas e estar preparada para a vacina.

“Nosso esforço é que seja logo uma realidade e que possamos recuperar aquilo que foi perdido em termos de tempo e recursos, com efeitos e impactos gravosos que não teríamos se estivéssemos numa situação de normalidade”, explicou o PM, que mostra-se confiante em recuperar o tempo, relançar a economia, porque, como diz “o vírus é mais que um problema de saúde, é de economia, da vida das pessoas, emprego, rendimento, vida social”.

“Estamos engajados e contamos com a contribuição de cada cidadão, das instituições, profissionais de saúde, para voltar à normalidade”.