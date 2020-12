Empreendedorismo Feminino com aposta na criação de pensos menstruais reutilizáveis

Macios, ecológicos e orgânicos são as características destes produtos da marca “Nha Pumbinha” de Dália Amado, cuja ideia de criar o projeto surgiu por uma necessidade pessoal da criadora em tempo de pandemia.

Um projeto que surge no âmbito da pandemia e que segundo a criadora desta marca em São Vicente, vai auxiliar várias mulheres a descobrir estes pensos feitos em tecido/laváveis/reutilizáveis e também um item a favor do meio ambiente.

Com vendas online, este projeto está focado neste momento na concepção de pensos higiénicos reutilizáveis, recorrendo a algodão orgânico, absorvente, que leva em conta a preocupação ambiental.

Por isso, Dália Amado diz que decidiu durante a pandemia que precisava fazer algo para o meio ambiente sabendo que “todos passamos por um processo de redefinições nas nossas vidas” e que esta ideia surge desta situação menos positiva e que embora pese as dificuldades fez algo que vai ajudar muitas mulheres que vivem a mesma situação.

Estes pensos, para além de constituírem uma poupança orçamental, são uma alternativa mais sustentável aos tradicionais pensos menstruais descartáveis, contribuindo para a diminuição de resíduos.

Esta responsável diz que estes pensos menstruais reutilizáveis foi uma aposta feita e que foi apresentada no fim-de-semana, mostrando a conceção de um item fundamental, sem desperdício e que pode ajudar tantas pessoas a mudar o seu estilo de vida.

Este é um projecto, “Nha Pumbinha”, diz que tem como objetivo promover a sustentabilidade ambiental promovendo a saúde intima da mulher e trazer mais conforto no dia-a-dia e praticidade no estilo de vida e cujo diferencial é que são produtos orgânicos. “O absorvente descartável normalmente utilizado é feito de algodão com vários derivados do petróleo e celulose e o algodão que usamos nestes pensos é orgânico e vai promover a saúde da área íntima feminina que não vão absorver estes derivados prejudiciais.

E podem ter a duração de até três anos, laváveis como se fossem uma roupa íntima, garante.