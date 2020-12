IMP alerta aos armadores e proprietários dos navios sobre a obrigatoriedade de existência a bordo de tripulação mínima de segurança para evitar encalhes

7/12/2020 13:35 - Modificado em 7/12/2020 13:35

Esta chamada de atenção vem na sequência de um incidente ocorrido este domingo de manhã, por volta das 06:30 horas, com a embarcação Kibali, devido ao arrebentar das amarras, tendo ficado à deriva e sido arrastado até à praia de Lazareto.

Uma situação que a autoridade marítima e portuária, considera preocupante uma vez que na embarcação estava presente apenas um membro da tripulação que deu o alerta.

O incidente aconteceu por volta das 6h30, tendo sido de imediato comunicado às entidades responsáveis. Durante a manhã a Polícia Marítima, a Capitania dos portos e a ENAPOR estiveram presentes no local, enquanto decorreram diligências no sentido de rebocar o barco.

Os trabalhos de resgate iniciaram por volta das 10:00 horas com o auxílio do rebocador Monte Cara, tendo a operação de salvamento sido concluída, com sucesso, cerca de 1:30 horas depois.

A embarcação, que tinha a bordo somente um guarda, estava ancorada na Baía do Porto Grande, depois de ter passado por reparações nos estaleiros da CABNAVE.

O Instituto Marítimo Portuário chama a atenção dos armadores e proprietários dos navios relativamente à obrigatoriedade de existência a bordo de tripulação mínima de segurança, mesmo estando os navios inativos, para evitar que incidentes desta natureza se repitam.