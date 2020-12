Estudante cabo-verdiana distinguida com Prémio Jovem Empreendedora na China

6/12/2020 18:26 - Modificado em 6/12/2020 18:26

A cabo-verdiana Waldemara Pires que estava nomeada para “Melhor Estudante Africano(a) na China”, no ‘Pride of Africa, Asia Pacific Awards’, foi distinguida com o ‘Young Achievers Award (prémio jovens empreendedores) pelo Appreciate África Network.

O anúncio dos vencedores do ‘Pride of Africa, Asia Pacific Awards’, organizado pelo Appreciate África Network, foi conhecido no sábado, 05, numa cerimónia ‘online’, na Suíça.

Nesta categoria de “Melhor Estudante Africano(a) na China”, com cinco nomeados, Cabo Verde estava representado por duas estudantes do Instituto Politécnico de Macau, Waldemara Pires e Firmina Gonçalves, ambas de 21 anos e naturais da Cidade da Praia.

As duas não conseguiram este título, que foi arrebatado pela estudante Maryam Khalfan, da Tanzânia, mas, por outro lado, a organização decidiu agraciar Waldemara Pires com o ‘Young Achievers Award’ (prémio jovens empreendedores).

“Estou lisonjeada e surpresa por o Appreciate Africa Network, juntamente com as Nações Unidas, acreditar e me escolher como a mais nova jovem conquistadora de entre os nomeados. É realmente uma grande honra estar entre os cinco melhores estudantes africanos e de destaque na China, e o facto de que isso colide com tantas mudanças que passei como estudante”, escreveu a jovem na sua página nas redes sociais, tendo realçando que este prémio é o seu “quarto maior feito como pessoa e estudante”.

Waldemara Pires é estudante do 4º ano do curso de Ensino da Língua Chinesa e estuda actualmente no Instituto Politécnico de Macau, enquanto Firmina Gonçalves concluiu, este ano, a sua licenciatura em Língua Chinesa no Instituto Politécnico de Macau.

Fonte: Inforpress