São Vicente recebe no dia 11 Dezembro comemorações do 1º Aniversário da Morna como Património Imaterial da Humanidade

6/12/2020 18:18 - Modificado em 6/12/2020 18:18

A cidade do Mindelo recebe sexta-feira, 11, atividades comemorativas do Dia Nacional da Morna e do 1 º aniversário de elevação da morna a Património Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Sob o lema “Morna Rainha – do arquipélago para o mundo”, as atividades constam da programação desenvolvida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas nas cidades da Praia, do Mindelo, no Tarrafal de São Nicolau e na ilha Brava, para assinalar essas duas datas dedicadas a este género da música tradicional cabo-verdiana.

Em São Vicente, as actividades acontecem na sexta-feira com a visita do ministro da Cultura, Abraão Vicente, ao Núcleo Museológico Cesária Évora, acompanhado por alunos da Escola da Ribeira Bote.

O Núcleo Museológico Cesária Évora também vai receber, no mesmo dia, uma performance de artistas “Cantar Cesária Évora”.

Estão programadas ainda uma visita do ministro da Cultura à exposição “ Mar na inspiração da morna”, no Museu do Mar que também vai acolher a performance “Pescador Trovador”, feita por pescadores.

O Dia Nacional da Morna foi instituído em homenagem ao compositor e músico B. Léza, nascido nesse dia, data que, de acordo com o Ministério da Cultura, visa “homenagear todos os outros compositores, músicos e intérpretes, exaltar e reconhecer a sua importância e chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de valorização do género musical”.

A morna foi elevada a Património Imaterial da Humanidade, a 11 de dezembro de 2019, com a aprovação do dossiê em Bogotá (Colômbia), durante reunião do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, sem objeção dos presentes.