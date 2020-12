Atletas de Santo Antão dominam Cabo Verde Triangle Trail

6/12/2020 18:11 - Modificado em 6/12/2020 18:11

A segunda edição do Cabo Verde Triangle Trail, que decorreu nos três municípios de Santo Antão, chegou hoje ao fim, com os atletas da ilha em “grande destaque”.

O atleta internacional, natural da Ribeira Grande, Eliseu Fortes venceu a terceira etapa do Cabo Verde Triangle Trail, que decorreu no Porto Novo, e conquistou o trail longo na prova.

No trail longo feminino, a vencedora da prova foi a portuguesa Ester Alves, enquanto no trail curto feminino o primeiro lugar foi para a atleta cabo-verdiana Etelvina Reis, natural do Porto Novo, que venceu as três etapas da prova.

Ivan Fortes, natural de Santo Antão, também voltou a cortar a meta em primeiro lugar e conquistou o trail curto masculino.

O atleta Francês Aurelien Garreau foi o vencedor do primeiro Ultra Trail de Santo Antão, provada enquadrada nesta segunda edição da Cabo Verde Triangle Trail, tendo cortado a meta, em Alto Mira, Porto Novo, às 03:22 deste domingo.

Em segundo lugar classificou-se o cabo-verdiano Jailson Oliveira, seguido de Gil Fortes e Orlando Tavares, ambos cabo-verdianos.

Este sábado, no Paul, o atleta internacional cabo-verdiano Eliseu Fortes venceu a segunda etapa do Cabo Verde Triangle Trail, ao percorrer os 30 quilómetros em 03 horas e 49 minutos.

No geral, Eliseu Fortes lidera o trial longo com um acumulado de 08:18, Flávio Andrade vem logo a seguir com 08:30 e em terceiro lugar está Carlos Mota, com 09:49.

A segunda edição do Cabo Verde Triangle Trail, que por causa da covid-19 está a ser realizado apenas em Santo Antão, começou quinta-feira e contou com perto de 520 participantes, entre atletas nacionais e internacionais consagrados, nas três etapas da prova.