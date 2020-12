Cabo Verde com mais uma morte, 40 casos positivos e mais 45 recuperados

Cabo Verde registou neste sábado mais 40 casos positivos do novo coronavírus, elevando para 11.036 casos positivos acumulados.

Das 436 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 40 deram positivo para Covid-19 com destaque para a ilha de São Vicente que além de 14 novos casos registou mais um óbito causado pela doença.

Os restantes casos foram diagnosticados na ilha do Fogo (15), distribuídos pelos concelhos de São Filipe (6), Mosteiros (6) e Santa Catarina (3). Santiago registou 9 novos casos nos concelhos de São Miguel (5), Praia, Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Santa Cruz, com 1 cada. Boa Vista e Ribeira Grande de Santo Antão com um caso cada.

Entretanto há mais 45 recuperados da doença, 2 em Ribeira Grande de Santiago, 2 em São Miguel, 3 em Santa Cruz, 1 em São Lourenço dos Órgão, 21 em São Filipe, 1 nos Mosteiros e 15 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 383 casos ativos, 10.541 casos recuperados, 109 óbitos por Covid-19 e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.036 casos positivos acumulados.