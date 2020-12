Covid-19: Mais uma morte e 58 novos casos em Cabo Verde

4/12/2020 20:25 - Modificado em 4/12/2020 20:26

Cabo Verde reportou hoje mais uma morte provocada pela covid-19, de um total de 108 óbitos associados à doença no país, que registou 58 novos casos, a maioria no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo.

O Ministério da Saúde e Segurança Social informou em comunicado que foram analisadas um total de 543 amostras e foram detetados 58 casos novos positivos nas últimas 24 horas.

Na ilha do Fogo registaram-se 41 casos, no concelho de São Filipe (26), Mosteiros (13) e Santa Catarina (2). Os restantes casos registaram-se na ilha de Santiago, no concelho da Praia (3), São Vicente (6) e Santo Antão, no concelho do Porto Novo (8) que registou uma morte por complicações derivadas da Covid-19, a segunda morte registada em dois dias.

Foram ainda reportados mais 42 recuperados da doença, na Praia (9), Tarrafal de Santiago (1), São Miguel (1), São Lourenço dos Órgãos (4), São Filipe (19), Mosteiros (1) e São Vicente (7).

O país passa a contabilizar 389 casos ativos, 10.496 casos recuperados, 108 óbitos por Covid-19, 1 óbito por causas externas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 10.996 casos positivos acumulados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.