Cruz Vermelha de Cabo Verde lança em São Vicente Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – COVID-19”

4/12/2020 00:10 - Modificado em 4/12/2020 00:10

O Presidente Cruz Vermelha de Cabo Verde, Tenente-coronel Arlindo Soares de Carvalho, de visita à ilha de São Vicente, para lançamento oficial do “Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – Covid-19” financiado pelo Governo do Canadá e Cruz Vermelha de Cabo Verde.

De visita à ilha de 2 a 6 do corrente mês de dezembro, Arlindo Soares de Carvalho assina esta sexta-feira, um Protocolo de Parceria de fornecimento de géneros alimentícios no quadro deste programa entre a Cruz Vermelha de Cabo Verde e a MOAVE.

De acordo com a Cruz Vermelha, este projeto que terá a duração de sete meses, tem como propósito responder às necessidades alimentares e nutricionais a 15.000 famílias mais vulneráveis em Cabo Verde, de forma a fortalecer as suas resiliências fortemente degradadas pela seca que fustigou o país ao longo dos anos e agora agravada com a perda de meios de subsistência em decorrência desta pandemia.

Nesta fase serão comtemplados os municípios de Santa Cruz, São Domingos, São Salvador do Mundo, Ribeira Grande de Santiago, Tarrafal, Santa Catarina, Calheta de São Miguel e São Lourenço dos Órgãos, todos na ilha de Santiago, Ribeira Grande, Paul e Porto Novo em Santo Antão, Santa Catarina no Fogo e o Município da ilha do Maio e na fase seguinte as restantes edilidades.

São parceiros do projeto o Governo de Cabo Verde, as Câmaras Municipais, os presidentes dos conselhos locais, membros da equipa de resposta às catástrofes (RDRT) nas diferentes ilhas e as Associações Comunitárias.

Para além das pessoas em situação de extrema vulnerabilidade este programa prevê ainda auxiliar os indivíduos com problemas de saúde e desnutrição, grávidas, mães solteiras, doentes crónicos, campesinos, migrantes estrangeiros em situação de carência, grupos marginalizados, entre outros.