Empresa nacional de marketing lança novo produto de assessoria de imprensa e mediática

3/12/2020 23:59 - Modificado em 3/12/2020 23:59

Empresa especializada em comunicação e marketing digital, a operar em Cabo Verde desde 2019, lança esta sexta-feira, 04 de dezembro o serviço “DBX ConneX”, o seu mais novo produto de assessoria de imprensa e mediática.

De acordo com a DBX este é um serviço dedicado à assessoria mediática, gestão de imagem e reputação corporativa. “Este novo serviço inovador, procura revolucionar o sector de comunicação social em Cabo Verde, trazendo às empresas, às instituições e entidades públicas e privadas, novas formas de se comunicarem, através da mediação com os órgãos de comunicação social, televisão, rádios e jornais, nacionais e internacionais”, refere a mesma fonte.

Diz ainda que para além do acompanhamento da assessoria, a DBX ConneX apresenta também uma poderosa plataforma de clipping, uma solução tecnológica de ponta, que aporta uma ferramenta agregadora de notícias e que permite, de forma automática, os seus clientes acompanharem a sua presença nos meios de comunicação social e terem disponíveis toda notícia do seu interesse, tanto as nacionais, como as internacionais.

Esta plataforma vai estar disponível a partir de sexta-feira, 4 de Dezembro, no mercado cabo-verdiano e para todo o espaço da CEDEAO e PALOP’s, sendo direcionado às instituições, empresas, organizações internacionais, embaixadas, representações diplomáticas e demais instituições públicas e privadas em Cabo Verde e nesses espaços.

Assegura ainda que este serviço poderá ser aplicado a figuras públicas e outras personalidades da sociedade que desejem ter uma presença mais assertiva nos meios de comunicação e estar devidamente informado do que se passa no país e no mundo.

“Procuramos trazer um novo serviço ao mercado feito em especial para as empresas e entidades, pois, percebemos a importância da comunicação social, principalmente para criar proximidade junto do consumidor final”. Por isso, a assessoria é tão importante. Com ela criam-se reputações. Ganha-se notoriedade no mercado e chega-se ao consumidor final que conhece a marca e se revê nela,” explica o porta-voz da DBX Cabo Verde.