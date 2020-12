Hélio Sanches disponível para se candidatar à Presidência da República em 2021

3/12/2020 23:44 - Modificado em 3/12/2020 23:45

O deputado nacional eleito nas listas do Movimento para a Democracia e líder do grupo parlamentar da África Ocidental no Parlamento Pan Africano, Hélio Sanches, anunciou hoje a sua disponibilidade em se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2021.

“Estou aqui para dizer ao MACHS (Movimento de Apoio à Candidatura de Hélio Sanches) e extensivamente às cabo-verdianas e cabo-verdianos, no país e na diáspora, que estou disponível para encarar este desafio”, anunciou.

E diz ainda que tem “a plena consciência dos desafios deste novo tempo e dos que uma candidatura presidencial acarreta, das minhas responsabilidades políticas, como servidor público e do meu dever cívico, como cidadão deste País”, afirmou Hélio Sanches.

E que neste momento toda a cúpula do partido tem conhecimento de que é candidato à Presidência da República.

“Após as legislativas não tenho dúvidas de que os partidos irão manifestar-se. Neste momento, esta disponibilidade é o primeiro passo, o segundo passo, que será de imediato, é de facto trabalharmos com todos os cidadãos cabo-verdianos para que essa candidatura seja efectivamente uma candidatura vencedora”.

Questionado se a sua candidatura poderá causar uma ruptura no partido, o deputado respondeu que não conhece ainda nenhum candidato, ou nenhum potencial candidato que se manifestou.

Recorde-se que esta candidatura emerge da sociedade civil cabo-verdiana, através do Movimento de Apoio à Candidatura de Hélio Sanches (MACHS) a Presidente da República de Cabo Verde.