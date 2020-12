Vinte e seis mulheres das zonas de Baía, Norte de Baía e Salamansa finalizam formação “Costurando Esperança”

3/12/2020 23:31 - Modificado em 3/12/2020 23:31

Implementada no âmbito da “Fase 2 – Reconstrução: Iniciativas comunitárias de reconstrução no cenário pós-emergência”, do plano de reação e mitigação face à emergência por covid-19 nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau

A ação “Costurando Esperanças” teve um financiamento de cerca de 564.000 CVE e no âmbito da ação, foi realizada uma formação de corte e costura criativa, com uma carga horária de 100 horas, que consistiu em formar em corte e costura criativa 26 mulheres das zonas de Baía, Norte de Baía e Salamansa.

A formação prática foi acompanhada por uma componente teórica, não só sobre costura como também formação pessoal, higiene e segurança no trabalho, gestão de pequenos negócios, assim como palestras com temas de interesse para as mulheres e suas comunidades.

A ação “Costurando Esperanças” foi implementada de 27 de junho a 30 de outubro 2020, e teve umfinanciamento de cerca de 564. 000 CVE por parte do Plano de Reação e Mitigação face à Covid-19.

O Plano de Reação e Mitigação face à Covid-19 é implementado no âmbito do Projeto “Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento de Jovens e Mulheres Rurais”, executado pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN) e o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e financiado pela União Europeia, através do Programa para Organizações da Sociedade Civil.

No âmbito da “Fase 2 – Reconstrução: Iniciativas Comunitárias de Reconstrução no Cenário Pós-Emergência originada pela COVID-19” foram selecionadas 6 iniciativas comunitárias (entre 20 candidaturas recebidas), apresentadas por associações das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, que receberam um financiamento total de 3.384.400, 00 CVE.

As ações terminam no mês de dezembro 2020 e tiveram a parceria da Câmara Municipal de São Vicente e da Delegação de São Vicente do Ministério da Educação.