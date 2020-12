Sandra Horta lança “Talvez” no Dia Nacional da Morna

3/12/2020 14:52 - Modificado em 3/12/2020 14:52

Sandra Horta lança hoje, dia 3 de Dezembro, Dia Nacional da Morna, um novo tema, intitulado “Talvez”. Segundo a artista é uma das últimas composições do compositor B. Leza.

Depois de “Seca” e “WakeupNow”, a artista cabo-verdiana lança mais um tema, desta vez uma morna.

A artista optou por lançar hoje apenas o áudio, com o objetivo de promover a escuta da música, pois considera a morna um género musical que estimula o sentimento, a escuta e a reflexão.

Recorde-se que esta quinta-feira assinala-se o Dia Nacional da Morna, data instituída em homenagem ao compositor e músico B.Leza, nascido nesse dia. A Morna foi considerada como Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2019.

Este é o segundo single lançado por Sandra Horta este ano. Em agosto lançou o tema “WakeupNow”, com composição da sua autoria juntamente com Thai Smith e produção do conceituado músico senegalês, nomeado a um Grammy, entretanto falecido, Habib Faye. Em 2015, lançou o tema “Seca”, da autoria de Tibau Tavares e com produção musical de Hernani Almeida.

Sandra Horta é uma artista cabo-verdiana, natural da ilha de Santiago, que iniciou o seu percurso na área musical ainda na infância, quando aprendeu as bases do canto e de instrumentos como a flauta e o violão. Aos 18 anos, participou no projeto “Verão 2000”, com o tema “StilltheOne”.

Durante o período em que estudou em Portugal, integrou vários grupos musicais estudantis, tendo participado em eventos em várias cidades portuguesas. No seu curriculum constam participações em concertos com conceituados artistas cabo-verdianos e não só, em países como Cabo Verde, Angola, Portugal e França.

Nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo à sua profissão como Engenheira Informática. Em 2020, retomou a sua carreira musical com o lançamento de um novo tema, realização de uma Live com abordagem cinematográfica e participação em diversos eventos culturais.