Santo Antão recebe segunda edição do Cabo Verde Triangle Trail

3/12/2020 13:56 - Modificado em 3/12/2020 13:56

Foto: RTC

Os municípios do Porto Novo, da Ribeira Grande e do Paul acolhem a 2.ª edição do Cabo Verde Triangle Trail (CVTT). O evento que conta com a participação de 520 atletas nacionais e estrangeiros, arranca hoje, 03, e termina no sábado.

Com a realização do CVTT a organização pretende projetar Cabo Verde como um destino, não só de sol e mar, mas também propício ao turismo de desporto, natureza e aventura.

Contrariamente à primeira edição em 2019, em que as provas tiveram lugar nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão, este ano realizam-se apenas nesta última, nos municípios do Porto Novo, da Ribeira Grande e do Paul.

Conforme a organização do evento, este é um produto turístico em forma de circuito de desporto e de aventura, composto por competições de trilha (trail), de corrida (run) e de caminhada (trekking).

O evento é composto por três etapas de trail (curta, longa e ultra-trail) e uma caminhada, organizado pela empresa In Totum e o Instituto do Desporto e da Juventude.

As actividades iniciam-se hoje, 3 de Dezembro, às 10h na Escola Secundária do Coculi, na Ribeira Grande, com a realização do seminário “Desporto, Turismo e Desenvolvimento”, com a presença do ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire.

A primeira etapa, no dia 4, sexta-feira, na Ribeira Grande, acontece as provas de trail curto e de trail longo; uma caminhada e a prova infantil, kids run.

A segunda etapa da prova está marcada para sábado, 5, no Paul, com o trail curto e trail longo, o ultra trail, uma caminhada e o kids run.

Já a terceira e última etapa, acontece no domingo, 6, no Porto Novo, com as provas de trail curto e longo, uma caminhada e o kids run.