Sal: PJ recupera objetos roubados avaliados em mais de um milhão de escudos

3/12/2020 13:29 - Modificado em 3/12/2020 13:31

Estes objetos, conforme a Polícia Judiciária, foram apreendidos na sequência de cumprimento de mandados do Ministério Público que deteve, na passada quinta-feira, 26 de novembro, fora de flagrante delito, na cidade de Espargos, dois indivíduos do sexo masculino, de 25 e 28 anos, suspeitos da prática de uma série de crimes de roubos em residências e de veículos, e recetação, ocorridos entre maio e outubro do corrente ano.

Na sequência das investigações, foram recuperados vários objetos, entre os quais computadores, telemóveis e duas motos, cujo valor ascende a 1.000.000$00 (um milhão de escudos). Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca do Sal que lhes aplicou como medidas de coação Apresentação Periódica e Interdição de Saída.