Celebra-se a 3 de dezembro o dia da “Morna Rainha”

2/12/2020 23:21 - Modificado em 2/12/2020 23:21

Celebra-se a 3 de dezembro o Dia Nacional da Morna, e para assinalar o dia, o Instituto do Património Cultural realizará uma conversa aberta sob o tema “Morna Rainha”.

Data em que nasceu Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza (1905 – 1958), considerado um dos maiores compositores da morna do país.

Instituído em 2018, o Dia Nacional da Morna visa homenagear todos os outros compositores, músicos e intérpretes, exaltar e reconhecer a sua importância e chamar atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de valorização do género musical.

O Instituto do Património Cultural realiza um webinar que contará com a participação do professor da música Isaías Tavares e dos artistas Celestino Tavares e Zé Rui de Pina que abordarão temas em torno do ensino da morna em Cabo Verde, projetos criados para driblar os impactos da pandemia no mercado da música cabo-verdiana e a divulgação da Morna.

Trata-se da primeira atividade prevista na agenda cultural que marcará a Semana da Morna que decorrerá até o dia 11 de dezembro, data em que se celebra o primeiro aniversário da elevação da Morna à categoria de Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, sendo o lema escolhido para este ano “Morna Rainha. Do Arquipélago para o Mundo”.