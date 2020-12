Deputado Hélio Sanches poderá ser candidato às eleições presidenciais de 2021

2/12/2020 16:38 - Modificado em 2/12/2020 16:38

O deputado nacional Hélio Sanches, que também é líder do Grupo Parlamentar da África Ocidental no Parlamento Pan Africano, pronuncia-se oficialmente esta quinta-feira, dia 3, sobre o repto que lhe foi lançado por um grupo de cidadãos.

De acordo com um comunicado, o anúncio vai ser feito às 10 horas, na ilha de Santiago, em Achada Santo António.

Conforme a mesma fonte, o pronunciamento de Hélio Sanches surge na sequência do apelo feito pelo MACHS a 4 de março passado, aquando da entrega de uma moção de apoio que, na altura, já contava com mais de 500 assinaturas de cabo-verdianos residentes e na diáspora.

O apelo foi renovado no mês de novembro durante o ato de formalização do referido Movimento.

Advogado e Consultor Jurídico de profissão, Hélio Sanches já foi diretor-geral do Património do Estado, Secretário-geral do Governo de Cabo Verde, membro da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde, entre outras funções desempenhadas ao longo dos anos.