SINTAP quer que o governo cumpra a deliberação sobre progressões, promoções e reclassificações no Instituto Marítimo e Portuário (IMP)

2/12/2020 16:20 - Modificado em 2/12/2020 16:20

Luís Fortes explicou que no dia 21 de Dezembro de 2019 foi publicado, no Boletim Oficial, uma deliberação do conselho directivo do IMP no sentido de resolver situações pendentes e de estagnação na carreira há vários anos.

“Os funcionários do IMP, até hoje, não receberam a remuneração salarial a que refere a deliberação. Após muita insistência dos funcionários e solicitação de esclarecimentos por parte deste sindicato, o Conselho Directivo informa-nos que, apesar da dotação orçamental e de aval do Tesouro, não têm uma resposta formal por parte da Administração Pública.

Por isso, avançou Luís Fortes, tendo em conta o fim do ano económico e as notícias que “não são boas para o ano seguinte” sobre o pagamento de pendências, “O SINTAP exorta ao conselho directivo e ao Governo a consumarem a deliberação que foi publicada em novembro de 2019”.

A morosidade no tratamento dos processos de aposentação é outro assunto que, segundo Luís Fortes, preocupa os colaboradores do IMP.