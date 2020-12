FCF prorroga inscrições na Plataforma Cabo Verde Football Connect

1/12/2020 23:29 - Modificado em 1/12/2020 23:29

Tendo em conta que alguns clubes e regiões desportivas ainda não finalizaram o processo de inscrição de jogadores na plataforma que segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol, será importante para o começo das provas nas regiões, a direcção da Federação decidiu prorrogar as inscrições na Plataforma Cabo Verde Football Connect.

De referir que esta é uma das decisões saídas do Conselho Nacional do Desporto, que visou essencialmente a retoma da actividade física e desportiva no país.

E considerando que tem havido um diálogo permanente entre a FCF e as associações regionais e com medidas preparatórias para início dos campeonatos regionais, a entidade que regula o futebol nacional considera importante a “boa adesão dos clubes à plataforma Cabo Verde Football Conect”.