Covid-19: São Vicente regista 19 novos casos e um óbito

1/12/2020 21:32 - Modificado em 1/12/2020 21:32

No boletim epidemiológico de hoje foi registado mais um óbito, desta feita na ilha de São Vicente, elevando para 106 o número de mortes em Cabo Verde e para 10.816 casos acumulados desde 19 de março.

Foram realizadas a nível nacional 406 amostras, com 55 casos positivos de Covid-19 nas últimas vinte em quatro horas e passa a contabilizar 341 casos ativos, 10.366 casos recuperados.

Foram dados como recuperados mais 37 pessoas no país, sendo 15 na Praia, 8 em São Lourenço dos Órgãos, 1 em São Filipe e 13 em São Vicente.

Com 19 novos casos a ilha de São Vicente é a segunda ilha com maior registo, nesta terça-feira, conforme dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

A liderar a lista a ilha do Fogo com 23 novos casos, com o concelho de São Filipe a registar 16, Mosteiros com 6 e Santa Catarina com 1.

O Porto Novo registou-se 6 casos, Paúl 5 e 1 em São Miguel, assim como na Brava, que passa a contar com 1 caso ativo.

O país passa a contabilizar 341 casos ativos, 10.366 casos recuperados, 106 óbitos por Covid-19, 1 óbito por causas externas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 10.816 casos positivos acumulados.