Cidade Segura: Ulisses Correia e Silva inaugura instalações no Centro de Comando da Polícia Nacional em São Vicente – c/vídeo

30/11/2020 22:58 - Modificado em 30/11/2020 22:58

No ato da inauguração do Centro de Comado nas instalações do Comando da Polícia Nacional em São Vicente, Ulisses Correia e Silva garantiu que a proteção de dados e a privacidade dos mesmos está garantida pela lei, reforçando que não haverá mau uso de dados recolhidos com o funcionamento do projeto.