O projeto Cidade Segura é fundamental no combate à criminalidade urbana – Paulo Rocha – c/vídeo

30/11/2020 22:49 - Modificado em 1/12/2020 00:08

O projeto Cidade Segura começa a funcionar em Mindelo, com a inauguração do Centro de Comando nas instalações do Comando da Polícia Nacional na ilha.

Em Mindelo, foram instaladas 300 câmaras de vigilância urbana, onde se pode registar ocorrências em tempo real, e ainda inclui um software de reconhecimento de matrículas de automóveis.