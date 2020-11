Projeto “Cidade Segura” em São Vicente vai ser inaugurado esta segunda-feira

29/11/2020 20:51 - Modificado em 29/11/2020 20:51

O projeto “Cidade Segura”, uma medida do Governo para o combate à criminalidade e a promoção da segurança pública, vai ser inaugurado esta segunda-feira, pelo primeiro-ministro, que inaugura as instalações no Centro de Comando da Polícia Nacional em São Vicente e realiza um conjunto de visitas na ilha.

Este projeto, conforme o executivo, permite dotar as forças e serviços de segurança nacional de recursos modernos e eficientes que se concretizam, essencialmente, na criação e apetrechamento de centros de comando operacional para a gestão das emergências, suportados pela instalação de um sistema de vídeo vigilância urbana, de um sistema de alerta inteligente e de um sistema de comunicação operacional integrado, que congregue as valências voz, sms e dados.

O projecto “Cidade Segura”, foi desenvolvido com o intuito de dotar os principais centros urbanos do país de uma estrutura de segurança pública que permite abordar as questões securitárias numa óptica preventiva e reactiva, com maior eficiência e eficácia, de modo a contribuir para a segurança pública, responder atempadamente a emergências, diligências policiais e controlo da circulação de transportes.

O projecto Cidade Segura, apontado pelo governo de Cabo Verde como “fundamental” no combate à criminalidade urbana, é financiado e executado pelo Governo da China.

Além das câmaras de segurança “integra uma componente fundamental de comunicações rádio, uma rede TLE exclusiva, que se tornou a primeira rede 4G do país, permitindo transmitir dados áudio e imagens, o que garante uma comunicação policial permanente e coordenada”.

Ulisses Correia e Silva, estará de 30 de novembro a 2 de dezembro em São Vicente, onde durante a sua estada visitará as obras do Parque Tecnológico e do Floating Music Hub.