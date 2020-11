Um ferido grave num acidente entre mota e carro na Zona de Fonte Inês perto da Esquadra da PN

29/11/2020 20:27 - Modificado em 29/11/2020 20:27

Um homem ficou gravemente ferido na sequência de um acidente entre um motociclo e um automóvel, ocorrido na tarde deste domingo em São Vicente, na zona de Fonte Inês.

Conforme apurou o Notícias do Norte, o acidente ocorreu na tarde deste domingo, por volta das 16 horas. O ferido, em estado crítico, é o condutor do motociclo que esteve envolvido no acidente com um veículo ligeiro.

A parte dianteira do automóvel ficou parcialmente destruída, enquanto a moto ficou completamente destruída.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Baptista de Sousa em estado grave.

Em atualização