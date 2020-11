Cabo Verde soma mais 68 recuperados e 47 positivos

29/11/2020 20:17 - Modificado em 29/11/2020 20:17

Cabo Verde registou nesse domingo mais 47 casos positivos de Covid-19, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e ainda foram reportados mais 68 recuperados do Covid-19, elevando para 10.229 o total nacional.

Os municípios que registaram casos novos são, Praia, 5, São Filipe, 23, Mosteiros, 4, São Vicente, 6, Porto Novo, 5, e São Miguel, 1.

Quanto a pessoas recuperadas nas últimas 24 horas o município da Praia teve mais 16, São Salvador do Mundo, 2, São Filipe, 44, Santa Catarina de Fogo, 1, Porto Novo, 1 e São Vicente, 4.

O país passa a contar com 10.747 casos acumulados desde março, altura em que foi registado o primeiro caso positivo na ilha da Boa Vista.