Dezoito doentes de São Vicente receberam alta este fim-de-semana com um registo de 10 positivos

29/11/2020 20:13 - Modificado em 29/11/2020 20:18

Os dados são o acumulado de sábado e domingo, em que 14 doentes com Covid-19 receberam alta este sábado e mais 4 no domingo em São Vicente, totalizando 14 recuperados, de acordo com o boletim diário emitido pelo Ministério da Saúde e Segurança Social, que revela ainda que foram confirmados mais 8 casos novos em 163 amostras processadas. A ilha soma neste momento 52 activos.

A nível nacional, os laboratórios de virologia analisaram no sábado 423 amostras, que resultaram em 74 casos novos positivos em Cabo Verde.

A grande maioria foi notificado na ilha do Fogo, mais precisamente nos municípios de S. Filipe (29) e Mosteiros (16), enquanto Santa Catarina diagnosticou 2 casos novos.

Os restantes positivos foram confirmados no concelho da Praia (15), S. Miguel (1), Porto Novo (6) e São Vicente (4). Boa Vista e Maio que há vários dias não registavam casos da doença, voltaram a testar um positivo cada.

Receberam alta 73 doentes com Covid-19, dos quais 1 no concelho da Praia, 1 em Santa Cruz, 49 em S. Filipe, 8 em Porto Novo e 14 em São Vicente.

No domingo foram analisadas 364 amostras resultaram em 47 casos novos positivos em Cabo Verde.

Os municípios que registaram casos novos são, Praia, 5, São Filipe, 23, Mosteiros, 4, São Vicente, 6, Porto Novo, 5 e São Miguel, 1.

Ainda nesse domingo, foram reportados mais 68 recuperados, elevando para 10.229 o total nacional. Nas últimas 24 horas o município da Praia teve mais 16, São Salvador do Mundo, 2, São Filipe, 44, Santa Catarina de Fogo, 1, Porto Novo, 1 e São Vicente, 4.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 410 casos activos, e conforme o boletim epidemiológico, Cabo Verde passa a contar com 10.747 casos acumulados.

Também durante este fim-de-semana, não se registou nenhum óbito, mantendo o total nacional em 105.