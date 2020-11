Covid-19: Mais 56 novos casos e 132 recuperados nas últimas 24 horas

27/11/2020 20:38 - Modificado em 27/11/2020 20:38

Conforme o boletim epidemiológico divulgado esta tarde pelas autoridades de saúde Cabo Verde registou está sexta-feira 56 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Estes novos casos foram detetados a partir de 358 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia do país.

A ilha do Fogo contabilizou 25 casos, nos municípios de São Filipe (19), Mosteiros (4) e Santa Catarina (1).

Quanto à ilha de Santiago foram reportados mais 21 novos casos distribuídos pela Praia (17), São Lourenço doa Órgãos (3) e Santa Cruz (1).

Os restantes casos registaram-se em São Vicente (9) e Porto Novo de Santo Antão (1).

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 132 pessoas, aumentando para 10.088 casos considerados recuperados da doença. As altas aconteceram em São Filipe (74), Mosteiros (2), Santa Catarina do Fogo (4), Praia (15), São Lourenço dos Órgãos (12), Santa Catarina (4), Ribeira Grande de Santiago(1), São Salvador do Mundo (1), Santa Cruz (1) e São Vicente (18).

Com os novos dados, o país aumentou para 10.626 casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém 105 óbitos, dois transferidos e reduziu os casos ativos para 430.