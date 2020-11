7ª Edição do Festival Internacional de Cinema da Praia

27/11/2020 00:57 - Modificado em 27/11/2020 00:58

Devido a este ano atípico com o impacto da pandemia COVID-19, a todos os níveis, os promotores de eventos, foram obrigados a buscar alternativas e reinventar o setor da cultura, a sua produção, a criatividade, a sua programação e a sua fruição pelo consumidor final: o público.

O PLATEAU – Festival Internacional de Cinema da Praia, não foge à regra e teve de se adaptar às novas exigências e dinâmicas impostas pela pandemia. Sendo palco, nos últimos 6 anos, de mais de uma centena de filmes exibidos na seleção oficial de produções de todos os continentes, de master classes temáticas, de filmes destinados ao público infantil, de convidados especiais que prestigiaram o evento, pretende-se nesta edição manter esse espírito.

Mesmo com a situação pandémica, a edição 2020, bateu o recorde de inscrições, 524 obras oriundos dos mais diversos países. Dos quais 13 são filmes nacionais. Das inscrições, foram selecionados 41 filmes para a sessão competitiva do Festival, sendo 16 curtas de ficção, 18 curtas documentário, 4 longas de ficção e 3 longas documentário. Do total dos selecionados, 4 são produções nacionais.

“Para esta edição, mantemos a exibição dos filmes da seleção oficial, entretanto dadas as circunstâncias os já habituais Plateauzinho, Plateauzona, Fórum e Master Classes não irão acontecer”, refere o comunicado.

Excecionalmente para esta edição, a exibição dos filmes selecionados será toda ela feita de forma digital, através da Página Facebook do Festival Plateau.