Carlos Santos visita os três municípios da ilha de Santo Antão com a retoma turística na agenda

27/11/2020 00:50 - Modificado em 27/11/2020 00:50

O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, efetua uma visita de trabalho de cinco dias (27 de novembro a 02 de dezembro), aos três municípios da ilha de Santo Antão, com a retoma do turismo na agenda para a qual visitará vários empreendimentos turísticos em curso e manterá encontros com os operadores turísticos e profissionais do turismo, especialmente os Guias de Turismo para além dos encontros institucionais com os presidentes das câmaras municipais.