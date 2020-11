Uso de máscara: Em São Vicente Polícia Nacional vai começar a aplicar coimas ainda esta semana

A afirmação é do Comandante Regional Adjunto da Polícia Nacional em São Vicente, Manuel Monteiro, que assegurou que a partir desta quinta-feira, com a chegada das cadernetas de coimas, os agentes vão começar a fazer valer a lei. “O que está em jogo é a vida humana, o bem comum. E as pessoas, se não colaborarem, teremos que aplicar escrupulosamente a lei, por uma questão de vigor e rigor. As pessoas tem que entender que têm que colaborar”, afirma o comandante adjunto.

Em vigor desde do dia 05 de novembro em todo o país, a Polícia Nacional refere que tem estado no terreno a trabalhar junto das pessoas na questão da sensibilização e da importância do uso da máscara na via pública, junto das instituições públicas e estabelecimentos comerciais, onde há grande concentração de pessoas, uma medida contra a propagação do Covid-19.

E que com o aumento de casos, a PN vai ter “mão dura na aplicação da lei”, isso quando estão, “quase oito meses a trabalhar na sensibilização junto das pessoas”.

Sobre o uso da máscara, Manuel Monteiro diz que tem observado resistência ao uso deste equipamento de protecção individual na via pública.

Neste sentido, a PN apela à população que cumpra tudo o que está estipulado na lei, assim como as orientações das autoridades sanitárias no sentido de juntos darem combate ao novo coronavírus e a pandemia da covid-19.

E isso significa que, não deixarão de atuar nos termos da lei penal, nas situações de desobediência ou resistência às ordens legítimas que forem determinadas pelos seus agentes de autoridade, para garantir o cumprimento desta e das demais obrigações legais relativas à situação epidemiológica da covid-19.