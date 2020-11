Cabo Verde regista uma morte e 44 novos casos nas últimas 24 horas

26/11/2020 20:12 - Modificado em 26/11/2020 20:12

Em comunicado, o Ministério da Saúde adiantou que os laboratórios de virologia do país analisaram 355 amostras nas últimas 24 horas, tendo encontrado 44 novos casos positivos para a covid-19.

A maioria dos casos foi diagnosticado na ilha do Fogo (27), distribuídos pelos concelhos de São Filipe (23) e Mosteiros (4), com a ilha a reforçar o estatuto do novo foco de transmissão do vírus.

Seguem-se as ilhas de São Vicente, que contabilizou mais 10 novos casos positivos e Santiago com mais 7 novos casos, repartidos pelos concelhos da Praia (4), São Domingos (01), Tarrafal (01) e São Miguel (01).

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde dá conta, também, de mais uma morte na Cidade da Praia por causa da covid-19.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 56 pessoas, aumentando para 9.956 os casos considerados recuperados da doença no país.

Com os novos dados, Cabo Verde passou a registar um acumulado de 10.570 casos positivos desde 19 de março, 105 óbitos, dois transferidos e tem 506 casos ativos em todo o arquipélago.