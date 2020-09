Ligação marítima Santiago/Maio: CV InterIlhas aponta más condições do mar e avarias de navios da frota como causas das interrupções operacionais

30/09/2020 00:10 - Modificado em 30/09/2020 00:10

No seguimento das recentes denuncias, sobre o serviço de transporte de mercadorias da ilha de Santiago para a ilha do Maio, a administração da CV InterIlhas esclarece que o serviço de transporte de mercadorias entre estas duas ilhas, “tem registado diversas perturbações e interrupções operacionais”, por causa das más condições do mar que se fez sentir nas últimas semanas e avarias de navios da frota da CVI.

Sobre as denuncias feitas pelos clientes, a empresa diz que não obstante as dificuldades verificadas, foi aberto um inquérito interno, “para se apurar os factos denunciados pelos clientes e utilizadores do serviço” e que neste sentido, compromete-se a produzir um relatório, no curto prazo, dando nota das devidas recomendações e procedimentos operacionais a serem integrados na empresa.

Ademais, a empresa de transportes marítimos assegura que está a tomar as medidas necessárias para que o navio “Liberdadi” entre, novamente, em operação até ao final desta semana, esperando desta forma resolver os constrangimentos ainda existentes e normalizar as suas operações.

Deste modo, adianta ainda que todos os itinerários respeitantes a todas as ilhas, voltarão a contar com a previsibilidade, pontualidade e regularidade habituais do serviço público de transporte marítimo de cabotagem.

Neste sentido, lamenta profundamente os transtornos causados e reafirma a sua total disponibilidade em assumir as responsabilidades advenientes das falhas registadas. Reitera que tudo continuará a fazer para dar resposta a todas as solicitações dos comerciantes e passageiros, tendo como prioridade a qualidade do serviço prestado e a sua satisfação.