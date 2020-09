Portal SAPO encerra em Cabo Verde no final deste mês

29/09/2020 23:57 - Modificado em 29/09/2020 23:57

O portal de notícias SAPO vai encerrar os portais internacionais da SAPO, designadamente em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste, a partir do dia 30 de Setembro passando a operar apenas a partir de Portugal.

Com o encerramento do serviço presencial em Cabo Verde, o portal SAPO, criado em 2008, passará a disponibilizar conteúdos lusófonos a partir de Portugal.

A partir desta quarta-feira, 30, os seguidores dessa plataforma agregadora das informações atualizadas de 10 órgãos de comunicação social em Cabo Verde e de outros tantos nos outros países.

Estes portais internacionais da SAPO funcionavam como agregadores de conteúdos, através de parcerias locais com vários meios de comunicação social, e, além de notícias, disponibilizavam áreas temáticas dedicadas ao emprego, economia, cultura, desporto, blogues ou “lifestyle”.

Segundo precisou, “no âmbito laboral todo o processo foi amigável, através de uma rescisão por mútuo acordo com os colaboradores”, cujo número não foi revelado.

Iniciado em 2008, o processo de internacionalização do Sapo arrancou com os portais SAPO Angola e SAPO Cabo Verde, seguindo-se o SAPO Moçambique no ano seguinte e o SAPO Timor-Leste em setembro de 2010.