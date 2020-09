Nuno Borges substitui lesionado Roberto Lopes na seleção

Roberto Lopes lesionou-se e foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, que começa no dia 04 de outubro em Andorra, sendo que para o seu lugar ‘Bubista’ chamou o médio do Nacional da Madeira, Nuno Borges.

De acordo com nota enviada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o defesa central do Shamrock Rovers da Irlanda, é baixa para seleção de Cabo Verde devido a uma lesão muscular e a previsão da paragem é de três semanas.

O jogador de 28 anos, tem sido uma das pedras fundamentais da equipa orientada por Stephen Bradley, que esteve em campo nos últimos 14 jogos da equipa nesta época, que lidera o campeonato irlandês com 35 pontos, mais 8 do que a formação do Bohemians, que soma 27 pontos, em 13 jornadas já disputadas.

Para o seu lugar o selecionador nacional ‘Bubista’, chamou o médio do Nacional da Madeira Nuno Borges, que fez a sua estreia na seleção em 2018, precisamente frente a Andorra, o primeiro adversário de Cabo Verde nesses dois jogos de preparação.

Borges tem sido pedra fundamental no meio campo do Nacional da Madeira, tendo estado em campo nos últimos 9 jogos da equipa orientada por Luís Freire.

De recordar que Cabo Verde medirá forças com Andorra a 07 de outubro e a 10 do mesmo mês com a seleção da Guiné Conacri.