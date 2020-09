São Vicente com mais dois casos positivos de Covid-19

29/09/2020 21:13 - Modificado em 29/09/2020 21:13

A ilha de São Vicente registou esta terça-feira, 29, mais dois casos positivos da infeção pelo novo coronavírus, aumentando para 60 os casos acumulados de covid-19, conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde.

Depois de três dias sem novos casos de Covid-19, São Vicente teve nas últimas 24 horas mais dois novos infetados, fazendo com que a ilha tenha neste momento 4 casos ativos da doença. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, estes novos casos foram diagnosticados em 69 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia da ilha, no decorrer do dia de ontem.

Com estes dois novos casos São Vicente passa a contar com 4 casos ativos de Covid-19, passando a ter um acumulado 60 casos da doença, dos quais 55 recuperados e um óbito a lamentar.