Nova versão da plataforma de compras e vendas online “Kumprali” para facilitar dia-a-dia dos cabo-verdianos

29/09/2020 15:15 - Modificado em 29/09/2020 15:15

Para contribuir no combate da pandemia, a Global.Sys, Lda lançou, na segunda feira, 28 de setembro de 2020, na cidade da Praia, a nova versão da plataforma de compras e vendas online, denominada de “Kumprali Marketplace” para responder às necessidades dos cabo-verdianos nesta nova conjuntura social.

Criado em 2018, o portal de serviço Global Services que presta três serviços terceirizados como publicidade, informática e gestão financeira, possui o serviço de compra online através da plataforma “Kumprali”.

Com a visão de ser referência a nível nacional pela qualidade dos produtos e serviços, buscando sempre a excelência nos resultados, a nova plataforma visa também disponibilizar aos comerciantes e lojistas mais um canal de vendas para aumentar as suas receitas.

A referida plataforma define-se como uma solução tecnológica que pode ser útil para suprir as necessidades dos cabo-verdianos durante o período de pandemia e pós-pandemia pois a compra online está a tornar-se uma tendência e as pessoas estão cada vez mais familiarizados com isso.

A nova versão da plataforma, conforme os seus criadores, permite a cada loja gerir a sua própria conta, fazendo o controlo do seu stock e passam a fazer as respetivas entregas, a plataforma funciona de forma que o cliente possa aceder e comprar itens de diferentes lojas.

Essa plataforma pode ser vista como várias vitrines de um Shopping Center, vendendo as mais diversas categorias.

Os mentores da iniciativa explicam que os preços aplicados são iguais ao das lojas, só que a diferença é que o cliente pode fazer a compra “no conforto da sua casa”, paga através do cartão vinti4 ou Visa e depois recebe o produto.

Mas para isso, sublinham, os interessados têm que se cadastrar de modo a efetuarem e receberem os seus pedidos de qualquer ponto do país e em qualquer momento, necessitando apenas de acesso à internet.