CV InterIlhas reduz ligação São Vicente/Santo Antão

29/09/2020 15:01 - Modificado em 29/09/2020 15:01

A Cabo Verde InterIlhas (CVI), empresa concessionária do transporte marítimo vai, novamente, a partir de 01 de outubro, diminuir para duas o número de viagens diárias (ida e volta) na linha São Vicente/Santo Antão.

A informação foi confirmada esta terça-feira, 29, pela empresa, na sua atualização do calendário de viagens, indicando que a partir desta quinta-feira 01 e até 31 de outubro o navio Chiquinho BL parte de São Vicente às 07:00 e às 14 horas. No sentido inverso, o barco parte do Porto Novo, Santo Antão, às 09:00 e às 16 horas.

De realçar que a 21 de agosto, a empresa aumentou para três as ligações entre estas duas ilhas com maior fluxo de passageiros e cargas do arquipélago e por isso tido como a Linha 1, devido a reclamação por parte de alguns passageiros que pediam uma viagem extra para responder à procura.

Neste momento, a linha São Vicente-Santo Antão é servida por um único barco. Num passado recente, a mesma linha chegou a ser servida por dois ou mesmo três navios.