Cadeias vão ser reforçadas com 50 Agentes de Segurança Prisional

29/09/2020 14:50 - Modificado em 29/09/2020 14:50

O Governo vai recrutar 50 Agentes de Segurança Prisional para o quadro de pessoal daquele serviço, conforme regulamento do concurso aprovado pelo Ministério da Justiça e do Trabalho.

De acordo com o referido regulamento do concurso, de 23 de setembro, depois de ser aberto oficialmente, prevê um prazo de 15 dias para a apresentação de candidaturas, visa o “recrutamento e seleção para ingresso de 50 agentes prisionais, em regime de carreira no quadro de Pessoal de Segurança Prisional”.

Os agentes a recrutar neste concurso, de nível I, serão submetidos, após triagem curricular, a provas de conhecimento, provas físicas, exames médicos e entrevistas de seleção. Entram para a carreira, ao abrigo do novo estatuto daquele serviço, com uma remuneração mensal ilíquida de 50.000 escudos (450 euros), acrescidos de subsídios de risco e de turno, cada um de 9.414 escudos (85 euros).

Os candidatos têm de ter habilitações ao nível do 12.º ano de escolaridade e idade compreendida entre os 21 e os 30 anos, estabelece ainda o regulamento do concurso.

O país conta com um efetivo de cerca de 190 agentes de segurança prisional. E acordo com o mais recente levantamento conhecido, no final de 2018 Cabo Verde contava com 1.567 reclusos, número que compara com os 1.328 reclusos de 2013, distribuídos por cinco estabelecimentos prisionais regionais e dois centrais.

Daquele total, a Cadeia Central da Praia recebia 1.100 presos, concentrando dois terços da população prisional de Cabo Verde.