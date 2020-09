Tempo de espera na resposta ao teste à Covid-19 vai ser encurtado

29/09/2020 13:39 - Modificado em 29/09/2020 13:39

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, garantiu ontem que o nosso país vai encurtar o tempo de espera para se saber os resultados dos testes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) que detetam o vírus que provoca a Covid-19.

Anúncio feito na segunda-feira, 28, pelo PR no final da Reunião do Conselho da República (CR) que esteve reunido para se debruçar sobre a situação epidemiológica do país. Segundo o Chefe de Estado, percebeu-se, até agora, em pelo menos 54% dos casos leva bem mais de 72 horas entre a realização do teste e a comunicação dos resultados.

Segundo Jorge Carlos Fonseca deverão prosseguir os esforços de massificação dos testes para que se possa ter uma ideia mais precisa da situação da epidemia no país, visto que, são necessárias medidas no sentido de reduzir o tempo de comunicação dos resultados do teste de PCR.

“O que tem sido negativo nomeadamente na propagação, porque nem sempre a pessoa que aguarda o resultado de um teste, nem todos os contactos mantêm-se em isolamento e, portanto, não deixam de circular” avançou o PR.

“Tomamos com satisfação o conhecimento, através do senhor primeiro-ministro, que vai haver um conjunto de medidas no sentido de encurtar esse espaço de tempo e, sobretudo, também medidas que implicam que as pessoas não têm que se dirigir ao centro onde realizou os testes para ter conhecimento dos resultados”, ajuntou.

Cabo Verde tem neste momento, 5.817 casos acumulados desde 19 de março no país, 5.134 pessoas dadas como recuperadas, 59 óbitos e 2 transferidos para os seus países.