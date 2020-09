Alcides Graça: “Câmara Municipal de São Vicente está transformada em sede de campanha do MpD”

29/09/2020 13:31 - Modificado em 29/09/2020 13:31

O presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, garantiu hoje que o seu partido vai enviar um pedido à Comissão Nacional de Eleições (CNE), solicitando uma vistoria às instalações da Câmara de São Vicente onde “funciona um gabinete de campanha da candidatura do MpD”.

Segundo Alcides Graça, que falava hoje em conferência de imprensa no Mindelo, a câmara municipal “está transformada numa sede de campanha do MpD”, local que é aproveitada para fazer “todo o trabalho das redes sociais” da candidatura de Augusto Neves.

Este acusa a edilidade de deslocar funcionários para o gabinete que trata das redes sociais da candidatura do MpD e que esses mesmos são pagos com os recursos públicos.

A mesma fonte afirma ainda que vai ser enviada à CNE um outro pedido, para o afastamento do presidente substituto Rodrigo Rendall e do vereador José Carlos da Luz, que estão na lista do MpD para as próximas eleições municipais. “Devem ser substituídos por um dos vereadores que não estejam nesta condição, até porque, o substituto não tem que ser obrigatoriamente o segundo nome da lista” salientou.

“Só para se ter uma ideia, a folha salarial da autarquia cresceu nos últimos três meses em cerca de 50 por cento (%) e tudo feito pelas mãos do presidente substituto, Rodrigo Rendall e o vereador José Carlos da Luz, sob o comando de Augusto Neves”, adverte Alcides Graça.

Além disso, sustentou, a câmara municipal encontra-se em gestão corrente e os serviços administrativos da autarquia “não conseguem dar vazão” ao seu funcionamento neste momento. “A CNE tem poderes para intervir e garantir a igualdade entre todos os candidatos, pelo que não pode continuar a assobiar para o lado a fazer de desentendida como se nada estivesse a acontecer”, concluiu Alcides Graça.